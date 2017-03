Incidents dans un lycée à Saint-Denis : Le Pen et Fillon attaquent, Cazeneuve se défend

Les incidents survenus mardi à Saint-Denis ont fait réagir les responsables politiques et les candidats. Marine Le Pen a été la première à s’exprimé et a fustigé le laxisme du gouvernement et réclamé des sanctions. Dans la même veine, François Fillon a dénoncé une situation intolérable. Tous deux ont proposé la suspension des aides sociales pour parents jugés défaillants. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a lui dénoncé l’instrumentalisation de ces violences.