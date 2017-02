Le premier centre de déradicalisation en France serait désormais... vide

Ce centre était destiné, selon le ministère de l'Intérieur, aux "jeunes majeurs de moins de 30 ans en début de processus de radicalisation et non engagés dans des actions violentes", mais surtout aux "volontaires". Selon les autorités, le château de Pontourny devait accueillir jusqu'à 25 pensionnaires d'ici début 2017. En réalité, ils n'ont jamais été plus d'une demi-douzaine. En cause : le manque de candidats à la déradicalisation.





En plus de cette pénurie de volontaires, le centre avait été marqué par un précédent incident. Le 20 janvier 2017, un ex-pensionnaire a été interpellé à Wissembourg (Bas-Rhin), lors d'une opération antiterroriste, rapportait Le Monde. Toujours selon le journal, "la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) avait émis un avis négatif sur l’admission de cet homme de 24 ans au centre de Pontourny".