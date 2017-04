Indre-et-Loire : vu du ciel, un agriculteur écrit "help" dans son champ pour interpeller les politiques

"Je suis dans un monde où j'ai des responsabilités de chef d'entreprise et où je vis en-dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas normal de vivre avec 350 euros par mois quand on travaille tous les jours et bien plus de 35 heures par semaine. Certains craquent. D'autres se suicident", détaille encore le céréalier.





Dessiner son appel à l’aide est donc le seul moyen qu’il ait trouvé pour interpeller les politiques "sourds à notre colère". Avant de conclure : "J'espère qu'ils ne sont pas aveugles et liront ce message de désespoir".