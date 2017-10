INFO LCI - Fillette de 11 ans considérée comme consentante : ce que contient la proposition de loi de Laurence Rossignol pour protéger les mineur·e·s victimes de viol

L'affaire n'est pas encore jugée mais déjà, elle produit ses effets sur la scène politique. Après que le parquet de Pontoise a qualifié "d'atteinte sexuelle sur mineure" les rapports d'un homme de 28 ans avec une fillette de 11 ans, le débat sur un principe de non-consentement de l'enfant est lancé.





Laurence Rossignol, ancienne ministre des Droits des femmes et sénatrice PS de l'Oise dépose ce vendredi 13 octobre une proposition de loi pour "une meilleure protection des mineur·e·s de viol et autres agressions sexuelles". Ce texte, que LCI a pu consulter en exclusivité, propose d'abord de fixer à 15 ans l'âge en-dessous duquel tout enfant est présumé ne pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un majeur. Et propose que l'article L227-25 du code pénal soit ainsi modifié : "Le fait, pour un majeur, d'exercer sans contrainte, violence, menace ni surprise, un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, sur un mineur de 15 ans, est un viol passible des peines prévues" par le code pénal.