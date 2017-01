INFO TF1/LCI - Attentats de Bruxelles : la piste d’une "cellule dormante" en France évoquée

Najim Laachraoui - dont l’ADN a été retrouvé sur des gilets explosifs utilisés au Bataclan et au Stade de France – écrit à sa mère quelques jours avant de se faire exploser. Il lui raconte cautionner les attentats du 13-novembre et leurs 130 morts. Le terroriste lui explique qu’il ne s’agit que châtiment d’Allah contre les bombardements français en Irak ou en Syrie, ainsi que contre le prétendu soutien de l’Etat français à Israël. Najim Laachraoui interdit à sa mère de considérer ses complices morts au Bataclan, au Stade de France, au Comptoir Voltaire ou dans l’appartement de Saint-Denis comme des "suicidés" mais comme "des martyrs , des héros".

Le dernier enregistrement date du 21 mars 2016, 24 heures avant les tueries de Bruxelles. Najim Laachraoui, cerné et aux abois depuis l’arrestation, trois jours plus tôt, de son ami Salah Abdeslam dans le quartier de Molenbeek, annonce à "Abou Ahmed" sa mort prochaine et celle de ses complices : "La situation est telle qu’on ne peut plus, on ne peut plus retarder quoi que ce soit, tu vois (…). On doit travailler le plus vite possible et on a décidé de travailler inch'allah demain, mardi 22 mars, demain mardi 22 mars inch'allah. En matinée, parce qu’on n’a plus de planque de sécurité, il n’y a plus personne, etc… Tu vois, il n’y a plus de frère pour la logistique, etc… Tout le monde est cramé tu vois (…) Toutes les photos sont sorties, etc. "

Najim Laachraoui tiendra parole. Le lendemain, lui et ses complices feront 32 morts avant de faire exploser leurs gilets-explosifs.