Info trafic du 10 février : Bison Futé voit rouge en Rhône-Alpes samedi à l'occasion des vacances scolaires

Vous avez choisi de passer votre weekend à la montagne ? Gare à la circulation ! Bison Futé prévoit un samedi rouge en Rhône-Alpes, dans le sens des départs et des retours. Pour cette deuxième semaine de vacances de la zone C et première semaine de la zone B, l'accès au stations de ski devrait s'avérer compliqué. "Les axes menant ou quittant les massifs montagneux seront les plus touchés", indique Bison Futé.





Pour ce vendredi, Bison Futé voit vert partout, sauf en Île-de-France, classée orange dans le sens des départs. Il est conseillé de ne pas quitter ni traverser l’Île-de-France après 14 heures. Enfin, essayez de quitter les grandes villes avant les heures de pointe (de 16 heures à 20 heures) et évitez d'emprunter les grandes rocades pendant cette même période, notamment la rocade de Lyon.