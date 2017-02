Info trafic du 11 février : Bison Futé voit rouge en Rhône-Alpes samedi à l'occasion des vacances scolaires

Samedi, dans le sens des départs, Bison Futé vous conseille d'éviter l’autoroute A6 entre Paris et Lyon de 7 heures à 15 heures, ainsi que les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes menant vers les stations de ski entre 9 heures et 18 heures, particulièrement les autoroutes A40 et A43. La sortie des agglomérations de Montpellier, Toulouse et Versailles devrait être encombrée. Enfin, toujours samedi, le péage de La Saulce sur l'A51 devrait être très fréquenté dans le sens des départs entre 9 heures et 16 heures.





Les premières difficultés ont eu lieu dès vendredi, journée classée orange en Ile-de-France, ainsi que dans les agglomérations de Montpellier, Toulouse et Versailles (zone C).