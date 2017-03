INFOGRAPHIE – La France est, de loin, le pays occidental le plus visé par le terrorisme islamiste

C’est une étude riche en enseignements. Le Centre d’analyse du terrorisme (CAT) a publié mercredi un rapport sur les attentats, tentatives et projets d'attentats en relation avec le conflit syro-irakien dans les pays occidentaux entre 2013 et 2016. Un rapport bardé de données chiffrées, qui, in fine, montre que la France est de loin le pays le plus visé par le terrorisme islamiste, devant les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Australie et le Royaume-Uni (voir notre carte ci-dessous).





Il en ressort également que, sur cette période, pas moins de 38 attentats, 9 tentatives et 92 projets d'attentats visant l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord et l’Australie ont pu être reliés au contexte syro-irakien. Et 42 de ces 139 événements concernent l’Hexagone.