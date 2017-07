Inquiétudes autour du budget accordé aux droits des femmes

Contactées par LCI, plusieurs militantes féministes à l'origine de ces inquiétudes maintiennent leurs informations. Assurant même que les coupes "pourraient se chiffrer à 30% du budget, soit 6 millions d'euros environ, ce qui toucherait immanquablement les associations de terrain luttant contre les violences faites aux femmes".





Et du côté du cabinet de Marlène Schiappa, qu'en dit-on ? Si on ne confirme aucun chiffre, pour l'heure, une chose est sûre : "Le budget est en pleine construction et oui, il y aura des baisses, comme partout. Nous ne sommes pas exclus des mesures d'économies." "Mais, il y a une grosse différence par rapport aux situations précédentes" poursuit-on. "C'est la dimension interministérielle du secrétariat d'Etat. En effet, nous sommes rattachés à Matignon, et il est possible que cela nous procure d'autres apports financiers. Par ailleurs, la grande cause nationale est financée par l'Elysée et Matignon, donc cela s'aditionne. En tout cas, on ne lit pas le budget de la même manière qu'avant."