Insécurité, chômage, coût de la vie : la Guyane n’est pas le seul territoire d’outre-mer à souffrir

On pense à des plages paradisiaques, une nature exotique et un soleil sans fin ; une vie de rêve en somme. Si les territoires d’outre-mer font fantasmer nombre de gens, qui y imaginent un quotidien idyllique, ceux-ci n’en demeurent pas moins frappés par les difficultés. Forte insécurité, chômage élevé, coût de la vie parfois exorbitant… : les régions – et collectivités – ultramarines connaissent en effet leurs lots de problèmes. Des problèmes qui, pour beaucoup, sont d’ailleurs bien plus conséquents et persistants qu’en France métropolitaine.





Preuve en est la colère qui sévit depuis bientôt une semaine en Guyane. Mardi, au paroxysme de la grogne, plus de 10.000 personnes ont défilé dans la rue pour réclamer des mesures d’urgence et un plan d’investissement massif pour leur département. Un rassemblement historique, qualifié par la préfecture de "plus grosse manifestation jamais organisée" sur le territoire, qui illustre bien l’impétueuse nécessité d’agir et de trouver des solutions. Mais ce constat ne concerne pas que la Guyane, loin de là.