Insigne nazi dans un bulletin municipal : la mairie plaide l'erreur

Joint par LCI, Pierre Millet, président de l’association des anciens combattants de Mont-Sous-Vaudrey, est l’un des premiers à avoir pointé du doigt l’étonnante image. "C’est une bévue m’a-t-on dit, explique-t-il. Je n’en veux pas du tout à ceux qui font cette publication. Par ailleurs, je m’en suis ouvert au maire qui m’a promis de corriger la version internet du bulletin municipal."





Le maire de Mont-sous-Vaudrey, Bernard Fraizier, parle quant à lui d’une "erreur de la part d’une bénévole qui réalise ce bulletin avec trois autres personnes". Et minimise l’impact de la "maladresse" dans la ville. "Aucun habitant ne m’a appelé pour signaler cette image. Mais nous allons tout de même apporter des excuses et un rectificatif sur le site de la commune dans la semaine", poursuit-il, se défendant, lui-même descendant de déporté, de toute proximité avec les thèses nazies. Edité deux fois par an, il n’est pas prévu qu’une version corrigée du bulletin municipal soit à nouveau publiée.