Institutrice suspendue pour avoir scotché ses élèves à leur chaise : jusqu'où la punition peut-elle aller à l'école ?

C'est une circulaire du 6 juin 1991 qui réglemente le primaire. Elle prévoit l'interdiction de toute violence (y compris les punitions, les gestes et les paroles qui pourraient blesser l'enfant) de l’enseignant envers l’élève, mais aussi de l’enseignant envers la famille de l’élève. "Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants", peut-on lire dans la circulaire. La réciproque est vraie aussi.





A la maternelle, cette circulaire indique "qu’aucune sanction ne peut être infligée" mais qu'il est possible "d'isoler l’enfant pendant un temps très court et sous la surveillance d’un adulte". A l'école primaire, là-aussi, toute violence physique et tout châtiment corporel exercé par l’enseignant sont proscrits. Il est en revanche possible d'isoler l'enfant sous la surveillance d'un adulte, comme en maternelle, mais aussi de le priver partiellement de récréation et de le réprimander, sous réserve de prévenir les parents.





En bref, très peu de punitions sont autorisées en maternelle ou en primaire. "On considère qu’il faut être plus dans la pédagogie que dans la punition pour des jeunes élèves", explique Me Valérie Piau.