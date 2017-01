Intempéries en Corse : un homme circulant en scooter retrouvé noyé

Même si les conditions météo étaient plus favorables en fin de journée lundi, la circulation restait difficile sur la façade orientale et le sud de l'île. De nombreuses routes ont notamment été coupées en raison d'inondations et d'éboulements.





Les préfectures ont alors renouvelé leur appel à la prudence en demandant aux habitants de limiter leurs déplacements. Mardi, les établissement scolaires de Porto-Vecchio et de Bonifacio, ainsi que dans sept localités du sud de l'île, seront fermés, a indiqué la préfecture de Corse-du-Sud