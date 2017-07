Interdiction de la reproduction des dauphins en captivité : Marineland attaque l'arrêté de Ségolène Royal devant le Conseil d'État

Les responsables de Marineland dénoncent ces changements de dernière minute. "Madame La Ministre a introduit dans l'arrêté des modifications de dernière minute bouleversant son économie générale", déplorent-ils dans un communiqué, en évoquant un texte qui "dénature le travail et les échanges résultant de plus de deux années de concertation entre les services de l'Etat, les associations de défense des animaux et de protection de l'environnement et les professionnels du secteur" .





"Ce faisant, Madame la ministre a excédé ses compétences (notamment en interdisant la reproduction des dauphins et en condamnant, à terme, l'activité des delphinariums français)", poursuit Marineland. "Il résulte, au sein même de l'arrêté, des contradictions et incohérences rendant impossible la mise en œuvre de celui-ci et conduisant inéluctablement, contrairement aux objectifs affichés par l'arrêté, à une altération des comportements naturels des animaux, des risques pour leur santé et, à long terme, une moindre protection des espèces concernées", souligne le parc animalier.