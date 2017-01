Interdiction des vitres surteintées : la ruée chez les garagistes

Selon les constatations de Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 Millions d'automobiliste, faire enlever la surteinte de ses vitres par un professionnel coûte entre 90 et 100 euros. Il est cependant possible d’effectuer l’opération par soi-même. À partir de ce premier janvier, les conducteurs d'une voiture à l’avant opacifié s'exposent à une amende de 135 euros et à un retrait de trois points sur le permis.