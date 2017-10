Interdire la diffusion du nom et de la photo des terroristes : la proposition de loi polémique

En juillet dernier, en réaction à l'attentat de Nice et à l'assassinat du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray, plusieurs d'entre eux avaient adopté des chartes de "bonne conduite". Le Monde, La Croix ou encore BFM TV ne publient plus, depuis cette date, de photos des auteurs d'attentats "pour éviter d’éventuels effets de glorification posthume" et "ne pas mettre au même niveau victimes et terroristes". A LCI et TF1, les images évoquant la vie personnelle du terroriste sont proscrites, seules les photos neutres, comme les photos d'identité, sont diffusées.





Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel s'est également penché sur le sujet. Comme le précise les députés dans l'exposé des motifs : le CSA "a édicté un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle des attaques terroristes qui, parmi d’autres 'précautions', préconise: 'une vigilance particulière dans le traitement des sujets relatifs à la personnalité ou au parcours des auteurs de ces actes'."