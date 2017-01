Interdits d'exercer certains métiers, les diabétiques se mobilisent

Près de 4 millions de personnes souffrent de diabète en France. Alors que de nombreux métiers leur restent interdits, la Fédération française des diabétiques (FFD) et l'Aide aux jeunes diabétiques (AJD) lancent ce lundi une pétition réclamant la fin des "discriminations" professionnelles dont ils font l'objet. "Avant d’être malades, les personnes qui ont un diabète sont des citoyens", rappellent les auteurs sur le site jefaisunvoeu.fr. "A l’injustice de la vie qu’ils subissent, nous ne voulons plus que soient ajoutées des injustices sociétales. Nous ne voulons plus que ceux qui ont un diabète puissent risquer de subir des discriminations du fait de leur maladie".





Pour Gérard Raymond, président de la Fédération Française des Diabétiques (FFD), "il est urgent de modifier les textes réglementaires qui interdisent ou limitent certains métiers aux diabétiques". Car ces derniers ne peuvent pas exercer les "professions d’ingénieur des mines, marin, policier, hôtesse de l'air, contrôleur de la SNCF, ou encore contrôleur de la sécurité sociale".