Vous vous fiez aux avis de consommateurs sur internet ? Attention, plus d'un tiers sont faux !

D'après la DGCCRF, 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d’avis négatifs et 41% des internautes ont déjà réalisé un achat spontané à la suite d’un avis positif. La lutte contre ces commentaires et références frauduleuses prend alors tout son sens. Face à leur récurrence, le cadre réglementaire a été renforcé pour améliorer l’information du consommateur, annonce la DGCCRF sur son site. Ainsi, "toute personne dont l’activité consiste à collecter, modérer ou diffuser des avis en ligne de consommateurs devra assurer une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement de ces avis" à compter du 1er janvier 2018.