Isère : un maire interdit les cours d'arabe et de turc dans les écoles de sa commune

Plus de cours d’arabe, ni de turc, dans deux écoles publiques de Charvieu-Chavagneux. Gérard Dezempte, le maire Divers droite de cette commune de l’Isère, refuse depuis la rentrée de mettre les classes à disposition de ces enseignements, rapportent nos confrères de France Bleu.





La raison de cette interdiction ? Elle tient en plusieurs points, si l’on en croit les propos de l’édile, sollicité ce vendredi 10 mars par LCI. "D’abord, nous sommes en état d’urgence", souligne Gérard Dezempte, "et je ne souhaite pas laisser l’école ouverte à tous les vents le mercredi et le samedi, jours où sont censés se tenir ces cours. Par ailleurs, je ne veux pas confier les clefs des établissements à des personnes nommées par des gouvernements étrangers." Sur la base d’accords bilatéraux, les enseignants intervenant dans le cadre des ELCO (Enseignements de langue et de culture d’origine, ndlr) sont en effet mis à disposition par leur propre gouvernement.