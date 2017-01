Islam et république : ces musulmans français qui militent pour un apaisement, propositions à l'appui

Ces hommes et ces femmes font parties de ce que l'on nomme "la majorité silencieuse". Mais aujourd'hui, ces musulmans français prennent la parole et avancent leurs idées. Les prêches du vendredi ? Ils les veulent en langue française. L'un d'entre eux explique : "Je suis né ici, j'ai grandi ici (...) on ne peut pas aujourd'hui continuer à sous-traiter la question du culte musulman par des pays étrangers".