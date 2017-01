"J'ai dit non, elle l'a fait quand-même" : les touchers vaginaux non consentis ont la vie dure

Contactée par LCI ce mardi 10 janvier, Marie revient pour nous sur cette expérience : "Cela s'est passé à l'hôpital à l'occasion de mon suivi du septième mois. L'établissement est tout proche de chez moi et jouit d'une bonne réputation. J'y suis allée sans me poser de questions. Jusque-là, j'étais suivie en cabinet libéral dans le cadre d'une grossesse normale. Mais à l'hôpital, je suis tombée des nues. C'était une consultation-type, d'une durée de quinze minutes. D'emblée, j'ai voulu poser des questions. Mais la sage-femme m'a dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Puis, elle a enfilé un gant. Je lui ai demandé : 'Vous faites quoi, là ?'" "Je me doutais bien de ce qui allait suivre", poursuit Marie, "mais ça m'a agacé qu'elle ne me demande pas si j'étais d'accord. Après qu'elle m'a répondu, je lui ai dit que non, je ne préférais pas avoir un toucher vaginal. Elle l'a fait quand-même."





Une consultation chaotique dont la patiente sort en larmes, "bouleversée" nous dit-elle. "J'ai eu l'impression que la sage-femme faisait une révision de voiture, je me suis sentie comme un objet." Plus tard, à son conjoint revenu à l'hôpital en quête d'explications, la sage-femme avance : 'Votre femme souffre peut-être de vaginisme (maladie qui provoque la contraction des organes génitaux et rend douloureuse toute pénétration, ndlr) ou de problèmes psychologiques..." Enfin, viennent les excuses. Marie accepte alors de retourner voir la professionnelle. "Les consultations suivantes se sont très bien déroulées. Elle s'est montrée bienveillante et m'a expliqué chacun de ses gestes." La future maman précise encore : "Je n'en veux pas à cette sage-femme, mais plutôt à un système qui oblige à aller vite, à faire les manipulations de façon machinale." Toujours en colère malgré tout, elle a donc finalement décidé de rendre public cet épisode ce lundi.