"J'ai mis 6 mois avant de me regarder nue dans un miroir" : ces femmes ont décidé de briser le tabou de la grossesse et de la dépression post-partum

C’est même, pour beaucoup, complètement tabou. "Même entre amies, on sent une énorme retenue", dit Agnéta. Tabou, car il parait futile, égoïste, de penser à soi : un bébé, c’est tellement magique ! "On a l’impression, en écoutant certains, qu’on peut devenir des gros thons, mais tant que le bébé va bien, c'est cool", commente ainsi Sandy, qui a accouché il y a trois mois. "Alors oui, on est une maman, mais on est aussi une épouse et une femme. Perso, je suis une maman épanouie mais une femme dépourvue de féminité à présent. Je me sens flasque et dégueu. Pourtant ma fille, je l’ai voulue plus que tout et je l'aime infiniment."





Clarisse, 24 ans, a un fils de 2 ans, Jayden. Avant d’être enceinte, elle était mannequin. Mince, jolie, ventre plat. Avec la grossesse, sont venues les vergetures, le poids. "Je n’arrivais pas à me supporter. Et pire, j'ai dû avoir mon fils par césarienne : cicatrice ! Je détestais totalement ce corps que j'avais tant aimé." Le papa du bébé l'a abandonné à 6 mois de grossesse. Sa faute, pense-t-elle. "Je pense que c'était par ce que je n'étais plus ‘belle’", raconte Clarisse. "La dépression était mon compagnon. Je crois même que j’ai détesté mon fils, surtout quand il pleurait ! Selon moi, il avait gâché ma vie." Avec le temps, elle essaie de s’accepter. Mais c’est dur. "J'ai du mal à aller à la plage, m'habiller devant des copines. Un autre homme dans ma vie ? Non, merci !"





"On vit avec notre corps", explique Alisée. "C'est avec lui aussi qu'on a trouvé l'amour et nous a permis de donner la vie !" Alors forcément, quand ce corps se transforme, c’est un traumatisme. Une peur. "Peur que l'autre ne nous aime plus, se lasse, ne nous trouve plus belle." Jennifer, 22 ans, en couple depuis 7 ans, qui a accouché il y a 8 mois d’"un petit garçon merveilleux", n’arrive pas à se regarder dans le miroir. "Ma poitrine tombe, mon ventre est couvert de vergetures et tombe", dit-elle. Un soir, elle achète une nuisette pour faire plaisir à son ami. "Au moment où je me suis montrée devant mon homme, j'ai fondu en larmes..."