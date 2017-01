Jacqueline Sauvage sur France 2 : "Je ne suis pas coupable"

Une décision non évoquée sur le plateau du 20h, où Laurent Delahousse a toutefois soulevé que la grâce intervenait après que deux jurys l'avaient condamnée et demandé si ce n'était pas là une autorisation faite aux femmes victimes de violences conjugales à "faire justice soi-même". "Ça va bien au-delà de ça", a répondu Me Bonaggiunta, qui a rappelé qu'une femme mourait "tous les trois jours sous les coups de son mari" et que "les femmes victimes de violences conjugales [ne sont] pas écoutées".





Cette dernière a plaidé pour que le droit français se rapproche de son cousin canadien, qui prend en compte la présomption de légitime défense, soit une "approche psychanalytique différente" des femmes battues. Soit précisément le mode de défense, inopérant à l'époque du procès, des deux avocates. Ce sur quoi est d'ailleurs revenue l'autre avocate de Jacqueline Sauvage, Me Tomasini : "Au Canada, une femme, dans les mêmes circonstances, a été acquittée en 1990 sur le principe du syndrome de la femme battue. Le procès sur notre mode de défense n'a pas lieu d'être. Il faut faire bouger les choses".