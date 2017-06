Cet homme va tenter de s'évader de prison à la nage et de rejoindre Marseille... le tout pour une bonne cause

Comme beaucoup de sudistes, le weekend, Jacquet Tuset va à la plage pour se baigner. Mais pour lui pas question de rester sur sa serviette à bronzer ou de juste barboter au bord de l'eau. Non, Jacques est un nageur de l’extrême et cette année, pour la huitième fois, il va parcourir les cinq kilomètres qui séparent l’île du Château D’If, une ancienne prison en Mer Méditerranéen, à la plage du Prado à Marseille. Cette course, le défi Monte Cristo, se tient samedi et dimanche.





Des défis sportifs comme celui-ci, le nageur lyonnais en relève régulièrement, parcourant le monde entier, pour relier à la nage des prisons célèbres implantées sur des îles au continent le plus proche. Des courses qu’il fait pour la bonne cause : mettre en avant et lever des fonds pour l’association "France Choroïdérémie". La Choroïdérémie est une maladie rare, évolutive et héréditaire qui rend progressivement aveugle. Le champ de vision du malade se rétrécit, « comme quelqu’un qui regarde au travers des barreaux d’une cellule », explique Jacques.