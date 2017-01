"Je n'accepte plus d'avaler du cadavre" : les scandales dans les abattoirs ont-ils changé vos habitudes de consommation ? Vous nous avez raconté

D’un côté, on trouve ceux qui sont évidemment choqués d’avoir découvert ces conditions de mise à mort des animaux, mais pour qui "il faut bien manger pour vivre". Et supprimer la viande de leur alimentation n’est pas, selon eux, la solution. "Je mange toujours autant de viande", explique ainsi Sabrina sur notre page Facebook. "Même si ça fait mal au cœur de savoir que dans certain abattoirs ça se passe comme ça, je ne vais pas devenir végétarienne parce que les gens veulent avoir la conscience tranquille ! Si on veut faire bouger les choses, il faut trouver un autre moyen car ce n'est pas en se restreignant que cela va changer quoi que ce soit !"

"De la viande, bien sûr, j’en mange, et même j’en vends !", témoigne Maria. "De la très bonne viande française et de qualité ! Et merci à mes chers clients de rester fidèle et de cuisiner des bons petits plats !", lance-t-elle. Position que ne partage pas Christophe, qui lui répond : "Très bonne viande qui malheureusement a souffert pour en arriver là. .. Je ne vois pas ce qu’il y a de réjouissant ?" Ce qui fait soupirer Nanou : "Les délires du style 'les animaux souffrent' , c'est bien beau mais la filière de la viande, cela crée des emplois ! Il ne faut pas oublier que la consommation de viande a toujours existé, et jusqu'à maintenant ça n'a jamais gêné qui que ce soit !" Pour elle, il s’agit surtout d’un effet de mode : "Ca y est, il y a deux célébrités vegan et bizarrement, tout le monde se met à se soucier du bien-être animal. Gros LOL !" Anne-Lise voit les choses de la même manière : "A ceux qui disent 'Faut-il se réjouir d'une mort' ; allez dire ça au lion qui mange la gazelle. Cela s'appelle la chaîne alimentaire !"





"Ce rejet montre surtout à quel point les Français ont perdu leurs racines campagnardes", commente Sébastien. "Une fois que tu as vu un lapin sorti d'un clapier de jardin se faire couper la tête, puis dépecer dans la cuisine, tout passe. Mais forcément, avec des aliments sous cellophane, on ne se doute même plus que les bêtes ont été vivantes." "Ça fait plus de 2017 ans que nous mangeons de la viande", complète Michel. "L'abattage n'a jamais été poétique. Désormais les animaux sont endormis avant d'être tués… "