"Je ne désire pas un euro. Juste des excuses" : le combat de Serge pour faire retirer la photo de son père décédé des paquets de cigarettes

Car Serge le martèle : nul, dans la famille, n’a jamais pris son père en photo sur son lit d’hôpital, ni n’a jamais donné d’autorisation pour divulguer les photos. Joseph Nizet n’a pas non plus averti la famille de l’existence d’une telle photo, alors qu’il aurait dû signer un document autorisant un photographe à réaliser le cliché. "Aucun membre de notre famille n’aurait osé un seul instant prendre une photo de mon père", soutient Serge. "Et aucun accord écrit ou verbal n a été donné... ".





Serge veut protester, exiger le retrait de la photo. Mais, il va le découvrir, la demande est loin d’être aisée… car tous se renvoient la balle. Il s’avère d’abord que ce ne sont pas les cigarettiers qui sont responsables des images diffusées sur les paquets. Elles leur sont fournies par la Commission européenne à la Santé, qui en possède les droits et qui gère leur diffusion dans l'UE. Ce ne sont en effet pas les Etats qui choisissent ces clichés, mais bien Bruxelles.





Serge essaie donc de contacter la Commission, sans succès. "Une journaliste locale m’avait donné un numéro de téléphone là-bas… Imaginez-vous un labyrinthe, C’était pareil et pénible", raconte-t-il. "Un jour on me répond que les personnes ont donné leur accord. Un autre, on me répond que ce sont des acteurs et blablabla. Une vraie galère. "