"Je suis phobique administrative et ça n'a rien de drôle" : le témoignage de Véronique

Véronique, 48 ans, est cadre supérieure dans le domaine du marketing et du Business Dévelopment. Un job en or, un bon salaire et pourtant... Véronique est atteinte d'un mal insidieux : le refus de s'occuper de toutes les démarches administratives, appelé par certains "phobie administrative" ou encore "syndrome Thévenoud", du nom de l'éphémére secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, qui avait révélé en souffrir, après avoir été épinglé en 2014 pour des retards de paiement au fisc. Il comparaîtra pour fraude fiscale ce mercredi 19 avril devant le tribunal correctionnel de Paris. Ses déclarations avait été longuement raillées à l'époque.