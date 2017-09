Jean-Claude Mailly sur LCI : "Je n'ai jamais envisagé de démissionner"

Accusé d'entretenir des relations trop cordiales avec Emmanuel Macron et de ne pas montrer la même véhémence à l'égard de la réforme du Code du travail que celle qui a été la sienne l'année dernière contre la loi El Khomri, il explique : "Je ne suis pas contesté, ils veulent monter le ton plus fort (...) on va les écouter (les militants, ndlr)". "Je suis quelqu'un de serein, toujours serein et j'ai toujours assumé mes positions".





Toujours sur LCI, Jean-Claude Mailly ajoute que "la grogne" est dirigée contre le gouvernement qui "fait payer aux salariés beaucoup de choses alors que les plus aisés sont protégés. Il y a une colère sourde qui monte, les militants veulent une action dans la rue".