Explosions de bonbonnes de gaz à Jonquières : ce que l'on sait de l'incident

Face à la dangerosité de l’incident, douze riverains proches de la zone commerciale ont été évacués dans des gymnases. "C’est comme un feu d’artifice, sauf que ça dure une heure et que ça fait trembler toute la maison", témoigne une rescapée, traumatisée. "Il y avait des bouteilles de gaz qui tombaient sur le toit, les vitres de notre chambre ont explosé", poursuit-elle. D’autres habitants, distants de 500 mètres de l’entrepôt, sont restés chez eux au péril de leur vie. Les bouteilles de gaz ont transpercé le toit de la maison et endommagé la voiture familiale. "Nous étions dans une boule de feu", racontent-ils. "Nous avions des bonbonnes qui tombaient à droite, à gauche. On courait, elles nous tombaient devant, elles nous tombaient derrière… On s’est sauvés au dernier moment".