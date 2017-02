Parents, devons-nous nous inquiéter de Cayla, la poupée connectée plébiscitée par les enfants ?

Après les résultats de l’étude de Forbrukerradet, une vingtaine d’associations de défense des consommateurs dans 15 pays européens et aux Etats-Unis ont porté le dossier devant les autorités concernées. En France, la Cnil n’a pas encore fait de retour sur le sujet. Mais le dossier est dans ses priorités, assure-t-elle. "Nous menons actuellement des vérifications sur la sécurité et la protection des données, en coordination avec nos homologues européens", réunis au sein du G29, le groupe des Cnil européennes, précise à LCI le service de presse de la Cnil. Histoire de voir si ces jouets ne contreviennent pas à l’article 34 de la loi informatique et liberté, relatif à la sécurité de toute opération de collecte des données.





Une réunion du G29 s’est même tenue début février, portant plus généralement sur la problématique des jouets connectés. Car la poupée Cayla n’est pas la seule. Sont aussi montrés du doigt le robot i-Que, ou encore la poupée Hello Barbie, qui eux aussi écoutent et parlent aux enfants, et qui essaient d’envahir le marché du jouet depuis 2 ans. "Le sujet des jouets connectés est devenu un sujet d’attention majeure qui est traité à l’échelle européenne", précise la Cnil. Sous des dehors anodins et ludiques, ces poupées, robots, babyphones, collectent en effet des informations et les envoient par ondes radio (Bluetooth, Wifi) et sur Internet. "Il faut être vigilant car il y a un risque que les informations soient volées ou détournées, pour cibler de la publicité, des escroqueries, une usurpation d’identité ou du harcèlement", prévient la Cnil. Et surtout, il faut se méfier de tout : "De simples babyphones connectés ont été piratés pour espionner chez les gens, ou pour faire peur à l’enfant et aux parents en pleine nuit !", rappelle l'institution.