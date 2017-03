Journée internationale des femmes 2017 : au fait, pourquoi se tient-elle le 8 mars ?

"La Journée internationale de la femme puise ses origines dans des manifestations de femmes du début du 20e siècle, réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les sexes", nous apprend l'institution sur le site de l'Unesco . Mais de nombreuses dates ont jalonné cette lutte pour l'émancipation des femmes. En 1911, d'ailleurs, lorsque les Etats-Unis et de nombreux pays d'Europe ont pour la première fois célébré une journée des femmes - le principe avait été acté l'année précédente, lors d'une conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague -, c'est le 19 mars qui avait été choisi, en souvenir du Printemps des peuples de 1848 et de la Commune de Paris (1871).