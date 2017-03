Gifles, viols, exhibitions... L'inquiétant état des lieux des violences subies par les femmes

En moyenne, chaque année, lors des enquêtes menées entre 2008 et 2016, 1,7 million de femmes de 18 à 75 ans se sont déclarées victimes d’au moins un acte à caractère sexuel au cours des deux années précédant l’enquête (contre moins de 600 000 hommes) et plus de 2 millions au moins une fois de violences physiques ou menaces (moins de 2 millions pour les hommes).





Les actes à caractère sexuel visent les femmes 3 fois sur 4, que ce soit dans le ménage ou en dehors (74 %). Ainsi, plus de 6 victimes sur 10 déclarant avoir subi au moins une exhibition sexuelle sont des femmes. De même, ces dernières représentent près de 8 victimes sur 10 de gestes déplacés.





En revanche, les violences physiques ou menaces touchent de façon à peu près égale les hommes (48 %) et les femmes (52 %). Elles représentent un peu moins des deux tiers des victimes de violences physiques par le conjoint (66%) et plus de 90% pour les violences sexuelles (viols, tentatives de viol, et autres agressions sexuelles) par le conjoint. Cette part dépasse aussi les 90% lorsqu’il s’agit des violences hors ménage commises par un ex-conjoint (91% pour les violences physiques et 93% pour les violences sexuelles).