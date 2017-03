VIDÉO - Droits des femmes : 5 chiffres pour mesurer le chemin à parcourir

Sur les presque 800 millions d'analphabètes que compte le monde, deux tiers sont des femmes, selon l'Unesco. Plus grave encore : cette proportion n'évolue pas depuis 1990. Il illustre les progrès à accomplir en termes de scolarisation des femmes.

2 Les femmes représentent 70% des pauvres

À la fois cause et conséquence du manque d'éducation, la pauvreté touche très durement les femmes, selon l'Unifem, le Fonds de développement des Nations unies pour la femme, qui lie notamment cette pauvreté à un accès insuffisant aux ressources et au capital.