Journée des enseignants : profs non remplacés, affectations difficiles... La Cour des comptes dénonce une mauvaise gestion

Pour la seconde fois, après un rapport sur le sujet en 2013, la Cour des comptes dresse un diagnostic sévère sur la gestion des enseignants. Elle déplore un système rigide, coûteux et peu efficace. Dans leur rapport intitulé "gérer les enseignants autrement, une réforme qui reste à faire", les Sages de la rue Cambon notent les déficiences du système scolaire français.





Selon les comparaisons internationales, notre système souffre d'un manque de performance et d’équité. L'enquête PISA de 2015 a ainsi établi que les résultats des élèves français se situaient dans la moyenne des pays de l’OCDE, derrière l’Allemagne et la Belgique. À l'échelle internationale, en mathématiques et en sciences, la France se situe en deçà des moyennes. Pire, les inégalités de niveau se sont creusées dans la dernière décennie, la proportion des élèves en difficulté passant de 21 % en 2006 à 22 % en 2015.





La Cour dénonce le manque de performance et d'équité et accuse l'État, notamment lors du précédent quinquennat, de ne pas avoir mis à profit l'effort budgétaire important - hausse des effectifs et des salaires - pour procéder à des réformes structurelles : "Il est urgent de mettre en œuvre une nouvelle politique des ressources humaines", estime-t-elle.