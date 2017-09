Journée du droit à l'avortement : et si vous habitiez au Venezuela, en Irlande ou en Pologne ?

Ainsi, l’IVG est totalement interdit à Haïti, où les femmes et leurs soutiens risquent la prison à vie. Même si la loi n’est que rarement appliquée, elle pousse de nombreuses haïtiennes à se faire avorter clandestinement. Dans le pays, plus de 100 décès maternels sur 100.000 naissances surviennent après des avortements chaque année. Ces grossesses non désirées sont en grande partie liée à la situation apocalyptique qui règne sur l’île. Depuis 2010, année pendant laquelle Haïti a été frappée par un séisme dévastateur, des centaines de milliers de personnes sont contraintes de vivre dans des camps de fortune où la promiscuité favorise agressions sexuelles et viols.