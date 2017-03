8 mars, 15h40 : les femmes sont appelées à faire grève

Parmi les secteurs que Sophie Binet espère voir le plus mobilisés figure en bonne place celui des grandes surfaces, où quelques cas de mauvais traitements des femmes ont fait la Une des journaux ces derniers mois (une fausse couche à Tourcoing, ainsi qu'à La Courneuve ou un accouchement prématuré au Pontet). Des drames que les syndicats avaient mis en avant pour faire pression sur le patronat : "Il y a de nombreuses barrières, déplore Sophie Binet. On nous a dit : 'On ne légifère pas sur des faits divers.'"





Interrogé par LCI, François Asselin, patron de la CGPME, n'avait pas eu connaissance de l'appel à la grève et n'a, de fait, pas d'idées sur la façon dont sera traité le mouvement dans les petites et moyennes entreprises. S'il admet "toujours préférer quand on s'explique en amont avec la direction plutôt qu'une grève", le problème ne lui est pas étranger. "A poste égal, c'est tellement évident que femmes et hommes doivent avoir le même salaire. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement." Et de fait, à poste égal, les écarts persistent, avec, selon les références, entre 6 et 9% d'écart. Autant de raisons de protester contre cette inégalité persistante qui, malgré les appels de la CGT, n'aura pas réussi à fédérer toutes les centrales syndicales. Le 8 mars, la CFDT et FO n'ont pas lancé d'appel à la grève. "Il faut croire que le jeu n'en vaut pas la chandelle", regrette Sophie Binet.