VIDÉO - Journée des droits des femmes : tout comprendre en une minute

L’ONU définit chaque année une thématique différente pour la journée internationale des droits des femmes. Le thème choisi pour 2017 est : "Les femmes dans un monde du travail en évolution : une planète 50 - 50 d’ici 2030". Une journée placée donc sous le signe de l'égalité homme-femme au travail. Mais de nombreux efforts restent à faire aujourd'hui. Elles étudient plus mais sont moins payées, s'occupent plus des enfants mais partent à la retraite plus tard. Quelques chiffres restent très marquants dans cette lutte pour les droits accordés aux femmes dans le monde et pour l'égalité entre les sexes et : 63 millions de filles n’ont pas accès à l’école. Près de 700 millions de femmes sont mariées de force chaque année. 22 millions de femmes sont obligées de recourir à un avortement clandestin. Enfin en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son mari.