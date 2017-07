Pourquoi on s'embrasse ? C'est une longue histoire...

Le baiser trouve donc son origine plusieurs millénaires derrière nous, où déjà il est associé à un signe d'affection. Mais il faut attendre 300 av. JC et la campagne d'Alexandre Le Grand en Inde pour que le baiser voyage jusqu'en Occident, explique le psychiatre Neel Burton. Il s'étendra ensuite à toute l'Europe avec les conquêtes romaines. La chute de Rome, au Ve siècle, aura raison de cette pratique pendant quelques temps. Mais le baiser revient sous diverses formes au Moyen-Âge, où il devient un signe de révérence envers une autorité supérieure. S'embrasser (sur la bouche) est également une marque d'amitié entre chevaliers, explique Yannick Carré dans son livre Le baiser sur la bouche au Moyen-âge. Tout comme dormir dans le même lit.





La suite est plus connue : après le Moyen-Âge, le baiser devient le signe d'amour par excellence. En témoigne le dernier baiser de Roméo et Juliette, écrit par Shakespeare en 1597. La pratique s'est ensuite répandue progressivement à travers le globe au fil des découvertes, du commerce et des moyens de communication.