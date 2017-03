VIDÉO - Les Français et la viande, l'amour vache

Malgré cela, la tendance s’inverse. Si la viande est encore très présente dans le régime des Français, ils n’en consomment aujourd’hui plus que 370 grammes par semaine environ, soit l’équivalent de trois portions. En vingt ans, la consommation de produits carnés a chuté de 8,5%. Et de 2,3% pour la seule année 2016. Selon les données de Franceagrimer, le porc est depuis plusieurs années la viande la plus présente dans les assiettes, suivi de la volaille, du boeuf et du veau.





Dans un sondage de Mediaprism, les raisons avancées de cette chute de la consommation sont d’abord celle du prix, de plus en plus élevé. Puis de la prise de conscience du bien-être animal et des scandales alimentaires à répétition, notamment celui sur la présence de viande de cheval dans les plats préparés, en 2013. Les avertissements de l’OMS concernant les risques sur la santé d’une trop grosse consommation de viande ont aussi quelque peu coupé l’appétit des amateurs de charcuterie et de viandes rouges.