Journée mondiale sans Facebook : à partir de quand est-on vraiment "cyberdépendant" ?

LCI : Quels sont les différents types de cyberdépendances et que représentent-elles par rapport aux autres addictions ?

Dr Xavier Laqueille : Il y a les jeux vidéo bien sûr, mais aussi la pornographie et les réseaux sociaux. Ce sont les trois contextes les plus fréquents, tout particulièrement les deux premiers. Pour ce qui est de la part que représentent les cyberdépendances, il y a eu une nette augmentation des consultations. Au mois de janvier, nous avons ainsi eu à Sainte-Anne douze nouveaux patients pour des problèmes de cet ordre-là. C’est un chiffre qui a explosé cette année.

LCI : Quels sont les risques de ce type d’addictions ?

Dr Xavier Laqueille : Le sujet peut s’enfoncer dans un processus de plus en plus envahissant et comme dans toutes les pathologies addictives, ce qui est en dehors de l’addiction devient inintéressant. Le sujet se désocialise, son activité ainsi que sa vie psychique et sociale se réduisent. Dans le cas des jeunes, cela se passe en plus à un moment clé où la personnalité se construit. Lorsque l’on est face à un processus addictif installé, cela peut potentiellement devenir inquiétant. Quand un adolescent passe son temps sur internet, ne va plus en cours, ne dort pas la nuit, n’a que des amis sur le web et pas à l’extérieur, cela demande une vraie évaluation clinique. La dépendance est un symptôme qui doit être évalué pour déterminer si c’est une addiction pure ou si c’est une addiction avec une pathologie psychiatrique associée : une maladie dépressive, un trouble phobique sévère ou une pathologie mentale grave, du type schizophrénie.

LCI : Faut-il alors d’abord soigner l’addiction ou le trouble associé ?

Dr Xavier Laqueille : On a un raisonnement de comorbidité, c’est à dire que l’on soigne les deux ensembles, de manière continue et parallèle. Une cyberdépendance seulement associée à un trouble dépressif se soignera plus facilement qu’une cyberdépendance en rapport avec des troubles de la personnalité. Les pathologies addictives sont aggravées par les troubles mentaux.