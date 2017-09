Journée sans voiture à Paris dimanche : les cas où vous pourrez quand même prendre votre véhicule

C'est l'esprit léger que vous étiez parti vendredi soir au volant de votre voiture. Mais ce dimanche, l'angoisse vous tombe dessus. Non seulement parce que le retour au boulot approche à grands pas, mais aussi parce que vous aviez complètement oublié que votre retour coïncide avec la Journée sans voiture. Heureusement pour vous, sachez que vous allez pouvoir retrouver vos collègues sans faute lundi. D'une part parce que l'interdiction de circuler ne s'applique que de 11h à 18h, et que vous pouvez donc très bien franchir les portes de la capitale après 18h, d'autre part parce que vous pouvez rejoindre votre domicile parisien... en voiture. Il vous suffira pour cela de vous munir d’un justificatif de domicile à présenter aux forces de l’ordre et d’emprunter le chemin le plus court jusqu'à votre place de parking.





Si vous revenez en avion, en train ou en autocar, tout va aussi très bien se passer. Pour rejoindre votre nid douillet, il vous suffit d'emprunter les transport en commun. Vous verrez, ce n’est pas si difficile que ça. Et si vous êtes trop pressés, ou trop chargés, l’option taxi et VTC vous ouvre grand les bras. Car oui, même si les voitures ont interdiction de circuler en ce jour spécial, les chauffeurs sont autorisés à rouler… Mais à 30 km/h maximum.