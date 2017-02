Journées sans téléphone portable : 10 chiffres qui prouvent que nous sommes accros à notre smartphone

Nous mangeons avec lui, dormons avec lui, travaillons avec lui. Le téléphone portable est devenu un outil indispensable dans notre vie. Selon une étude menée par Deloitte sur les Français et leur smartphone et publiée le 16 janvier dernier, la relation entre le smartphone et son détenteur est même de plus en plus fusionnelle.





Alors que se déroulent les 6,7 et 8 février prochains les journées sans téléphone portable, LCI a sélectionné pour vous dix chiffres tirés de cette étude. Ils vous prouveront à quel point nous sommes accros à ces petits ordinateurs de poche. Attention, certains chiffres peuvent choquer !