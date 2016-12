JT 13H – En Corrèze, la fin des zones blanches n’est pas pour tout de suite

RÉSEAU - Les zones blanches sont ces parties du territoire où le téléphone portable ne passe pas, faute de réseau. En février 2016, le gouvernement s’était engagé à les faire disparaître dans plus de 260 communes en finançant des pylônes. La condition était que les communes s’occupent d’acheter un terrain et de trouver un terrain. En Corrèze, où 6 villages sont concernés, les maires n’ont aucune nouvelle de l’État, pour le plus grand malheur des habitants.