JT 13H – Le nouveau logo de la région Nouvelle Aquitaine ne fait pas l’unanimité

LOGO - Cela fait presque un an que les nouvelles régions ont vu le jour. Nouvelle organisation, nouveau nom et désormais nouveau logo. Ces nouvelles identités visuelles continuent d'alimenter le débat sur ce redécoupage, notamment en Nouvelle Aquitaine. Le nouveau logo, une tête de lion, fait référence à l'emblème de Richard Cœur De Lion, fils d'Aliénor d'Aquitaine. À Bordeaux, le nouveau logo est très apprécié. Du côté du Limousin et du Poitou-Charentes, il l’est beaucoup moins.