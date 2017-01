JT 13H - Pyrénées : la neige tombe en abondance au grand plaisir des locaux

À Guchen et à Ancizan, dans les Hautes-Pyrénées, la neige ne cesse de tomber ces dernières heures. Pelles à la main, les habitants déneigent leurs entrées et se réjouissent de l'hiver qui s'abat sur le massif montagneux. Et réchauffer les plus frileux, la boulangère a prévu des petites douceurs de circonstance.