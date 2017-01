JT 13H – Viry-Châtillon : coup de filet d’ampleur trois mois après l’agression aux cocktails Molotov contre des policiers

Trois mois après l'attaque aux cocktails Molotov contre quatre agents à Viry-Châtillon, onze interpellations ont eu lieu à l'aube dans la cité sensible de la Grande Borne, à Etampes, et dans une commune de Seine-et-Marne. Cette avancée majeure a été rendue possible grâce notamment à des écoutes téléphoniques et une minutieuse enquête de voisinage.