2017 : quand bonnes résolutions riment avec solidarité

Dans la colocation d'Alain Tord, l'écologie est une notion essentielle. Cet habitant de Bourg-la-Reine et ses douze colocatires ont réussi à réduire leurs déchets à 8kg par personne en 2016. Pour 2017, ils comptent bien aller encore plus loin. "C'est une réflexion à la fois sur les achats" mais aussi "sur la manière dont on stocke nos produits", relate le jeuen homme. "On va se servir de bocaux qui vont pouvoir servir plusieurs fois comme ça on a moins de déchets voire pas de déchets."





Sur internet, de nombreux blogueurs confient leur expériences en la matière et livrent de précieux conseils pour réussir à s'engager dans cette voie. Des associations peuvent également vous épauler, comme Zero Waste France.