JT 20H - 24 heures avec la BRI : dans le quotidien des hommes en noir

Depuis deux ans, les policiers de la BRI s'entraînent chaque jour pour faire face à la nouvelle menace terroriste. Les hommes en noir, plus nombreux et disposant de plus de moyens, interviennent plus rapidement sur site. Et perfectionnent leurs méthodes par le biais d'exercices grandeur nature au pied de la Tour Eiffel. Aujourd'hui, ils sont 120 agents en alerte, 24 heures sur 24.