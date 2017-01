VIDÉO – A quel âge est-il raisonnable d'offrir un portable à un enfant ?

Selon le pédopsychiatre Stéphane Clerget, offrir à son enfant de onze-douze ans un portable est envisageable pour se rassurer mais dans l’idéal, il conseille de "ne pas offrir un smartphone." En effet, contrairement à un téléphone classique, les smartphones offrent la possibilité de surfer sur internet, une fonction "qui parasite la concentration et le sommeil". De plus, Stéphane Clerget recommande de fixer des limites à l’utilisation du portable car "c’est comme un doudou pour un adolescent". "Il y a des temps pour le portable et des temps sans le portable", affirme-t-il.





Un autre élément important est de montrer l’exemple aux enfants. Il est recommandé aux parents de ne pas trop utiliser leur portable lorsqu’ils sont à leurs côtés.