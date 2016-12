JT 20h – En immersion avec les réservistes de la garde nationale.

On compte aujourd’hui 63 000 réservistes de la garde nationale. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter, le gouvernement espère en compter 85 000 d’ici 2018. Depuis la vague d’attentats qui a touché le pays, de nombreux jeunes souhaitent apporter leur aide, à temps partiel, en plus de leur travail ou de leurs études. Nos équipes ont suivi leur formation.